T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katar, havaalanında bebek bulunmasından sonra Avustralyalı kadınların uçaktan indirilip muayene edilmesiyle ilgili özür diledi

28 Ekim 2020 10:36

Katar, Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı'nın tuvaletinde terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulunmasının ardından Katar Havayolları uçağına binen kadınların indirilerek muayeneye zorlanması üzerine özür diledi. 

Avustralya, Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı'nın tuvaletinde terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulunmasının ardından Katar Havayolları ile uçan kadın vatandaşlarının uçaktan indirildiğini ve bir ambulansa götürülerek muayeneye zorlandığını açıkladı. Avustralya hükûmetinin tepkisinden 3 gün sonra Katar'dan açıklama geldi.

Katar hükûmeti, kadınların muayene edilme nedeninin havaalanında bir plastik poşete konulup çöpe bırakılan bir bebek bulunması olduğunu söyledi. Bebeğin hayatının kurtulduğu, Doha'da tedavi altında olduğunu söyleyen Katar hükûmeti, "Hamad Uluslararası Havaalanı'nda bir bebeğin bu durumda terk edilmesi ilk kez yaşanan bir durumdu. Bu berbat ve yaşamı tehdit eden olay ailenin hemen aranmasına neden oldu. Bu acil alınan arama kararı, bu korkunç suçu işleyenlerin kaçmasını engellemekti. Katar hükûmeti, yapılan aramada herhangi bir yolcunun kişisel özgürlüklerinin ihlâli ve yaratılan sıkıntıdan dolayı pişmanlık duyuyor" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

katardohahavaalanıbebekbulundukadınavustralyaözür
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24