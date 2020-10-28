Katar, havaalanında bebek bulunmasından sonra Avustralyalı kadınların uçaktan indirilip muayene edilmesiyle ilgili özür diledi

Katar, Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı'nın tuvaletinde terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulunmasının ardından Katar Havayolları uçağına binen kadınların indirilerek muayeneye zorlanması üzerine özür diledi.

Avustralya, Doha'daki Hamad Uluslararası Havaalanı'nın tuvaletinde terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulunmasının ardından Katar Havayolları ile uçan kadın vatandaşlarının uçaktan indirildiğini ve bir ambulansa götürülerek muayeneye zorlandığını açıkladı. Avustralya hükûmetinin tepkisinden 3 gün sonra Katar'dan açıklama geldi.

Katar hükûmeti, kadınların muayene edilme nedeninin havaalanında bir plastik poşete konulup çöpe bırakılan bir bebek bulunması olduğunu söyledi. Bebeğin hayatının kurtulduğu, Doha'da tedavi altında olduğunu söyleyen Katar hükûmeti, "Hamad Uluslararası Havaalanı'nda bir bebeğin bu durumda terk edilmesi ilk kez yaşanan bir durumdu. Bu berbat ve yaşamı tehdit eden olay ailenin hemen aranmasına neden oldu. Bu acil alınan arama kararı, bu korkunç suçu işleyenlerin kaçmasını engellemekti. Katar hükûmeti, yapılan aramada herhangi bir yolcunun kişisel özgürlüklerinin ihlâli ve yaratılan sıkıntıdan dolayı pişmanlık duyuyor" açıklamasını yaptı.

Hamad Uluslararası Havaalanı'nda yaşanan olay, Avustralya hükûmetinin tepkisini çekti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kadınlara yapılanın "kabul edilemez ve aşağılayıcı" olduğunu söyledi. Morrison, "Bir kız çocuğu babası olarak herhangi bir kadının bu duruma düşürülmesi düşüncesine ürperiyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Avustralya basınının görgü tanıklarından aktardığına göre terminalde yeni doğmuş bebeğin bulunmasının ardından 13 Avustralyalı kadın uçaktan indirildi ve pistten bir ambulansa götürüldü. Kadınlardan bu ambulanslarda kontrol için çamaşırlarını çıkarmaları istendiği belirtildi.