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Dünya

Katar: Gerekirse Suriye'de askeri müdahalede bulunuruz

"Suriye'yi bölünmekten korumak için Suudi ve Türk kardeşlerimizle elimizden geleni yaparız"

22 Ekim 2015 15:55

Katar Dışişleri Bakanı Halid El Atiyye, Suriye'ye Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

Atiyye, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Katar'ın Suriye'de hiçbir jeopolitik çıkarı ve ajandası olmadığını belirterek, “Suriye savaşında ilk günden beri pozisyonumuzu takip edenler barışçıl çözüm için bütün kapıları çaldığımızı görebilir” ifadesini kullandı.

Bölgede, üstesinden gelmeye çalıştıkları çatışmalar ve aynı zamanda diyalog süreci olduğunu aktaran Atiyye, şunları söyledi:

"Diyalog çağrısını tercih ediyoruz ve bunun yanında güçlü bir şekilde duruyoruz. Suriye'yi bölünmekten korumak için Suudi ve Türk kardeşlerimizle elimizden geleni yaparız... Suriyelileri rejimin tehditlerinden korumak için gerekirse askeri müdahalede bulunuruz."

Kan dökülmeye başladığında Suriye halkının yanında durduklarını söyleyen Atiyye, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkını koruyamadığını, bu yüzden Suriye'nin dostları girişimini desteklediklerini ifade etti.

 

Suriye: Tepkimiz yıkıcı olur

 

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’ın cevap olarak şu ifadeleri kullandığını bildirdi: “Eğer Katar bize tehdidini askeri müdahale boyutuna taşırsa, bunu doğrudan saldırı olarak değerlendiririz. Tepkimiz çok sert olur.”

 

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