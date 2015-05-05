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Dünya

Katar Fransa'dan 6,3 milyar Euro'ya 24 savaş uçağı alıyor

Arap baharı sonrasında bölgede şahin politikalarıyla dikkat çeken Fransa, yıllarca müşteri bulmakta zorlandığı Rafale savaş jetlerine bir alıcı daha buldu

05 Mayıs 2015 10:53

Sahip olduğu doğalgaz reverzi sayesinde Ortadoğu’nun önemli aktörlerinden biri haline gelen Katar, Fransız Dassault Şirketi’nin ürettiği Rafaele uçaklarından almak üzere sipariş verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 6.3 milyar Euro’ya (19 milyar TL) 24 savaş uçağının alınmasıyla ilgili olarak dün Doha’da yapılan törene Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da katıldı.

Törende Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Tani de hazır bulundu.

Fransa, bu yıl içinde Hindistan ve Mısır’a da savaş uçakları satmayı başarmıştı. Hollande, bugün Riyad’da yapılacak olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE’den oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısına davet edilen ilk Batılı lider olarak katılacak.

 

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