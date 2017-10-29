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Dünya

Katar Emiri'nden Körfez krizi ve Trump açıklaması

"Askeri bir operasyon olursa tüm bölgenin kaosa sürüklenmesinden korkuyorum"

29 Ekim 2017 02:29

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Körfez krizinin tarafları arasında Camp David'de zirve düzenlenmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.

Amerikan CBS Kanalı'ndaki programa katılan Temim, geçen Eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında Trump'la görüştüklerini belirtti. 

"Trump, bu görüşmede bana Körfez krizinin sona ermesi gerektiğini söyledi ve dostlarının savaşmasını kabul etmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti." diyen Temim, askeri operasyon düzenlenmesinden korkup korkmadığı yönündeki soruya ise "Askeri bir operasyon olursa tüm bölgenin kaosa sürüklenmesinden korkuyorum." şeklinde cevap verdi. 

"Trump, Körfez krizine çözüm bulmak için çalıştığını söyleyerek, bu doğrultuda Camp David'e gelmemizi önerdi." ifadelerini kullanan Temim, davete icabet etmeye hazır olduklarını ve ilk günden itibaren diyalog çağrısı yaptıklarını kaydetti. 

Temim, diğer ülkelerden şu ana kadar bu konuyla ilgili cevap alamadıklarını dile getirdi. 

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ve Bahreyn'in olduğu dört Arap ülkesinin Körfez ülkesi Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti. Ülkeler, Doha yönetiminin teröre ve aşırılıkçılara destek verdiğini ileri sürmüştü. 

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