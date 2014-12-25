Katar Emiri'nden İsrail ordusuna 2 buçuk milyon euroluk 'yardım'

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad, İsrailli savaş malulü askerler için Paris’in seçkin bir semtinde bağışlanan bir evi normal fiyatından çok daha pahalıya satın aldı. Emlak uzmanlarının 2 milyon euro fiyat belirlediği ev için Katar Emiri’nin 2,5 euro vermesi "Katar’dan İsrail’e mali yardım" yorumuna neden oldu.

İsrail Kanal-7 televizyonu Arutz Sheva’nın, İbranice yayın yapan Walla News’ten naklettiği habere göre Yakın Doğu Haber'de yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad, Abdurrahman Muhammed Cabir es-Sani’yi özel temsilci olarak Paris’teki evi satın alması için görevlendirdi.

İsrail yayın organı Walla’nın “Katar Emiri’nden İsrail Gazi askerler kurumuna sürpriz mali yardım” diye duyurduğu habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Paris’in seçkin bir semtinde yer alan evin "fiyatı her ne olursa olsun" satın alınmasında ısrarcı olduğu için söz konusu ev normal fiyatından çok daha pahalıya satın alındı ve 2.5 milyon euro İsrail gazi askerler derneğinin banka hesabına yatırıldı.

Vasiyetinde yer alıyordu

Habere göre Paris’in seçkin semtlerinden 8'inci bölgede bulunan ev, 2003’te dul kalmış ve tek çocuğu da ölmüş olan Danielle Susan Davis adlı Yahudi bir kadına aitti. Susan Davis, 2011’de ölmeden önce evinin İsrailli harp malulü gazi askerlere bağışlanmasını vasiyet etmişti.

İsrail ordusu, Susan Davis’in ölümünden sonra bir avukat gönderdi. Bu avukat, Paris’te yüzde 60 civarında olan emlak vergisini olabildiğince düşürmekle görevlendirildi. Avukat evin vergiden tamamen muaf tutulmasını sağlayarak görevini başarıyla yerine getirmişti.

İstenenden fazla para verdi

Evin malikiyeti devralan İsrail savaş malulü askerler derneği evi satışa çıkardı. Paris’teki emlak uzmanları ev için 2 milyon euro fiyat belirledi. Ancak ev için 2.1 milyon euro’luk bir teklif de yapıldı. Fakat ansızın sürpriz bir gelişme oldu ve Abdurrahman Muhammed Cabir Al-i Sani Paris’e geldi ve emlak komisyoncusuna ödenecek para da dahil olmak üzere evi 2 buçuk milyon euroya satın aldı.

İsrail'de şaşkınlık yarattı

Haberde, Hamas’ı destekleyen Katar Emiri’nin, geliri İsrailli savaş malulü askerlere verilecek olan bu evi ederinden çok daha fazla fiyatla satın almasına şaşırdığı bildirildi. Çünkü Katarlı yetkililere evin gelirinin İsrailli savaş malulü askerlere verileceği bilgisi verilmişti ancak Katarlılar evi emirin ailesinden Sorbon üniversitesinde okuyacak bir kişi için satın almakta ısrarcı olmuştu.

İsrailli savaş malulleri derneğinin ise evin ederinden yüksek bir fiyatla satılmasını kendileri açısından bir başarı olarak gördükleri bildirildi.