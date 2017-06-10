Katar Emiri'nden Erdoğan'a kalpli teşekkür

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ülkelerine yönelik desteği için sosyal medya hesabında teşekkür etti. Al Thani'nin paylaşımında "kalp" emojisi de yer aldı.

Sekiz ülke, "terör örgütlerine destek verdiği" iddiasıyla Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün (9 Haziran 2017) yaptığı açıklamada "Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" demişti.

Al Thani, Ankara’da Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ait görüntülerin "Dombra" şarkısı eşliğinde verildiği videoyu paylaşarak kalp ve Türkiye bayrağı resimleri eşliğinde "Teşekkür ederim" yazdı.