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Katar Emiri'nden Erdoğan'a destek: Darbeye karşı Katar ile Türkiye tam bir dayanışma içindedir

Erdoğan, Tani'yi Devlet Konukevi'nde ağırladı

05 Ağustos 2016 11:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Tani'nin babası Hamed bin Halife Al Tani ile görüştü. 

Görüşmede Emir Tani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkına darbe girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği, Katar'ın Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beştepe'deki Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmenin, Fetullah Gülen örgütünün 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı Türkiye'ye destek olma çerçevesinde gerçekleştiği bildirildi.

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