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Dünya

Katar Emiri, krizin başından bu yana ilk kez açıklama yaptı: Bir sınava girdik ve sınavı başardık

Temim bin Hamad Al Sani, açıklamasında Türkiye'ye teşekkür etti

22 Temmuz 2017 01:57

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi. 

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani, ülkesiyle ilişkileri donduran 4 Arap ülkesine sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı, ancak herhangi bir müzakerenin ulusal egemenliğe saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Emir, "Katar terörizmle durmak bilmeden mücadele ediyor ve uluslararası toplum bunu takdir ediyor" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın ilişkileri dondurduğu 5 Temmuz'dan beri ilk kez konu hakkında açıklama yapan es-Sani "Hükümetler arasındaki siyasi farklılıklardan halkların etkilenmesini engellemenin zamanı geldi" dedi.

'Hayat normal şekilde devam ediyor'

Katar halkına televizyondan seslenen es-Sani, 'kuşatma' olarak tanımladığı, 4 Arap ülkesinin ülkeye geçen ay uygulamaya başladıkları yaptırımlara rağmen 'Katar'da hayatın normal şekilde devam ettiğini' de söyledi.

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