Katar Emiri, Erdoğan ile görüşmesi sonrası kravatını çıkardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Katar Emiri'nin Tarabya Köşkü'ne geldiği sırada kravat taktığı görülürken köşkün içinde çekilen fotoğrafta ise Erdoğan gibi kravatsız olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tarabya Köşkü'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Erdoğan ve Şeyh Temim, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler konularında görüş alışverişinde bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; her iki lider, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı hedef alan ihlallerine karşı ortak bir tavır sergileme çerçevesinde uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin haklarının korunması ve gerekli desteğin sağlanması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret edilirken, İsrail'in Kudüs'teki tecavüzlerinin, Gazze'ye yönelik ablukanın ve Yahudi yerleşimlerini genişletme faaliyetlerinin kaygı verici olduğu belirtildi. Bu hususlarda hukuk mücadelesini sabırla yürütürken meşruiyet zemininin korunmasının, uluslararası desteğin ve İsrail üzerindeki baskıların artırılması açısından önemli olduğu hatırlatıldı.

Erdoğan ve Şeyh Temim, başta Suriye ve Yemen olmak üzere bölgesel konularda da görüştü ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Bu arada Şeyh Temim'in Tarabya Köşkü'ne geldiği sırada kravat taktığı görüldü. Kravat takmayı tercih etmeyen Erdoğan'ın karşıladığı Katar Emiri'nin, köşkün içinde verilen pozda ise kravatını çıkarttığı görüldü.