'Katar Emiri Boğaz'da eşi için 100 milyon Euro'ya yalı aldı'

İki hafta önce Türkiye’yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşürken, Kraliçe İstanbul’da Erbilgin Yalısı’nı beğendi. Emir yalıyı eşine hediye etti.

100 milyon Euro’luk rekor fiyatla satıldı. Tapu kayıtlarında yalının Katarlı işadamı Abdulhadi Mana Al-Hajri’ye satıldığı bilgisi yer aldı ancak yalının gizli sahibinin Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri olduğu ortaya çıktı. Al-Hajri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani’nin ikinci eşi olan Katar Kraliçesi Anoud.

Kraliçe’nin babasına kayıtlı

25 Mart tarihli el değiştirme işlemine göre, tapu kayıtlarında yalının yeni sahibi olarak ‘Dardanelles Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’ gözüküyor. Londra merkezli bu şirket, İstanbul’da Mart 2014’te Katarlı işadamı Abdulhadi Mana Al-Hajri tarafından kuruluyor. Katarlı işadamı Al-Hajri, bir dönem Katar’ın Ürdün Büyükelçiğini de yapmıştı.

Yalının gizli sahibini ortaya çıkaran detay Al Hajri’nin kızının Katar Emiri Şeyh Temim’in ikinci karısı olması. Katar Emiri ve ailesinin isminin öne çıkmaması ve Kraliçe Anoud’un babasının halihazırda Türkiye’de mevcut bir şirketi bulunduğu için satın alma Dardanelles Gayrimenkül üzerinden yapıldı.

Aracılar yalıyı gösterdi

Katar Emiri Şeyh Temim, 12 Mart tarihinde Türkiye’ye ziyarette bulunmuştu. Katar Emiri, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, çalışma ziyareti yaparken ailesi İstanbul’u gezdi. Bu ziyaret esnasında Katar Kraliçesi Anoud’a Erbilgin Yalısı da gösterildi. Yalıyı beğenen Kraliçe Anoud, satın alınmasını istedi ve Katar Emiri de hediye etti.

Emirin ikinci eşi 25 yaşında

- Şeyh Temim ile yalının tapuda sahibi olan Al-Hajri’in kızı Anoud, 3 Mart 2009’da evlendi.

- Şeyh Temim’in ikinci karısı olan Kraliçe Anoud’dan Nayla, Abdullah ve Rodha adında 3 çocuğu var.

- 1990 doğumlu olan Kraliçe Anoud, 25 yaşında...

En uzun kıyıya sahip yalılardan

1880’lerde yaptırılan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı’nı 1985’te Barajlar Kralı olarak tanınan ERG İnşaat’ın sahibi Erbilginler satın aldı. Türkiye’nin en pahalı, dünyanın da en pahalı dördüncü evi olan Erbilgin Yalısı, Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde 5 bin 800 metrekarelik arazide bulunuyor.

Yalı ve köşkler, 295 ada 1 parsel ile 297 ada 11, 12, 13 parsellerde yer alıyor. Satılan gayrimenkuller arasında Erbilginler Yalısı’nın yanı sıra 2 ayrı köşk de bulunuyor. Toplam 3 bin 633 metrekare kullanım alanı olan yalının 64 odası bulunuyor.

Boğaz’a bakan cephesinin uzunluğu 60 metre. Yani Boğaz’daki en uzun kıyıya sahip yalılardan biri olarak biliniyor. Erbilgin Ailesi, yalıyı uzun yıllardır satmayı istiyordu .