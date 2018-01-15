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Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad el Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

15 Ocak 2018 17:01

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara'ya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, körfez krizi ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri, söz konusu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Saat 15.00'teki görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra körfez krizi ve orta doğu bölgesindeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

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