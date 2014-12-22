Katar, El Sisi ile barıştı

Ortadoğu’da Müslüman Kardeşler’in Türkiye ile birlikte en büyük iki destekçisi Katar, Mısır’da 2013 Temmuz darbesiyle Muhammed Mursi liderliğindeki bu hareketi deviren Abdülfettah El Sisi ile “barışıyor”.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamat el Thani Ankara’yı ziyaretinden iki gün sonra özel temsilcisi Şeyh Muhammed bin AbdülRahman El Thani’yi Kahire’ye gönderdi.

El Sisi, Suudi Arabistan’ın özel temsilcisi ve Kral Abdullah’ın özel sekreteri Halid el Tuwaicri arabuluculuğunda Katarlı temsilci ile görüştü. Ardından Katar’dan yapılan resmi açıklamada, ”Mısır’a tam destek verildiği” kaydedildi.

Açıklamada, “Mısır’ın güvenliği, Katar’ın güvenliği için önemlidir. İki ülke derin ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlıdır” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Haber Ajansı, El Sisi’nin iktidara gelmesi sonrası bir ilk olan bu buluşmayı Suudi Kralı’nın girişiminin hayata geçmesi olarak niteleyip “iki Arap devleti arasında yeni sayfa” değerlendirmesi yaptı. Katar Haber Ajansı “görüşmenin ve Suudi Kralı’nın Arap dayanışması adına sergilediği samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığını” duyurdu. Mısır da Katar’la “geçmişteki anlaşmazlıkları sona erdirip yeni bir dönem açılması” beklentisi dile getirildi.

Görüşmenin Körfez İşbirliği Konseyi’nde Katar’ın diplomatik tecridine ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn’in sekiz ay boyunca elçiliklerini çekmesine yol açan Müslüman Kardeşler krizinin yatıştırıldığı ve Doha’nın Mısır’a “tam destek” açıkladığı aralık başındaki zirvenin arkasından gelmesi dikkat çekti. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE Müslüman Kardeşler’i “terör örgütü” listesine koymuşken, Katar KİK’in kıskacı karısında Mısırlı sürgünleri Doha’dan göndermek durumunda kalmıştı.

İstihbarat şefi emekliye sevk edildi

Bu arada El Sisi, Mısır’da hem İslamcı hem de seküler muhalifler tarafından eleştirilen sertlik yanlısı güçlü istihbarat şefi General Muhammed Farid el Tohami’yi emekliye sevk ederek yerine yardımcısını getirdi. Sisi’nin bu adımı “ılımlılaşmaya” yoruldu.