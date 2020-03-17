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Dünya

Katar'da Koronavirüs önlemleri kapsamında camiler kapatıldı

Camilerde ezan okunmaya devam edileceği belirtildi

17 Mart 2020 09:38

Katar'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması ve cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararı alındı.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bugünden itibaren camilerin ve mescitlerin kapatılmasına, cuma namazı dahil cemaatle namaza ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Camilerde ezan okunmaya devam edileceği ve virüsün yayılma tehlikesi geçer geçmez ibadethanelerin yeniden açılacağı aktarıldı.

Katar'da koronavirüse yakalananların sayısı son olarak 439 olarak açıklanmıştı.Katar yönetimi dün de Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek amacıyla restoran ve kafelerde müşterilere hizmet sunulmasını durdurma, yalnızca paket servise izin verme kararı almıştı.

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