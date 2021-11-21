Katar'da kazanan Lewis Hamilton, Verstappen ile puan farkını eritiyor

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde zaferin adı Lewis Hamilton. Şampiyona lideri Max Verstappen 2. olurken Büyük Britanyalı pilot bitime iki yarış kala puan farkını 8'e indirdi. 57 turluk yarış Fernando Alonso 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 20. mücadelesi, Başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,38 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Losail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk cepten başlayan Hamilton, mücadele boyunca bu derecesini korudu ve 1:24:28.471'lik derecesiyle sezonun 7'nci, kariyerinin 102. birinciliğine ulaştı.

Kariyerinde ilk kez Katar'dan zaferle ayrılan Büyük Britanyalı pilot, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

Hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı gerekçesiyle 5 sıra geriden başlama cezası alarak yarışa 7. sıradan başlayan Verstappen, liderin 25.743 saniye arkasında ikinci, Alpine takımının tecrübeli İspanyol pilotu Fernando Alonso ise liderin 59.457 saniye ardında üçüncü oldu.

Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.

Lewis Hamilton ne söyledi?

"Yalnız bir yarış çıkardım. Bu puanlara çok ihtiyacımız vardı. Takım açısından her şeyi doğru yaptık. Çok zor bir yıl oluyor. Arka arkaya galibiyetler almak harika bir his.''

Max Versttapen ne söyledi?

"Start pozisyonumda geriye düştüm ama iyi bir şekilde yükseldim ve en hızlı turu da aldım. Sonlara gitmek zor olacak ama bu da durumu heyecanlı tutuyor.''

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: