Katar'da halk, ilk defa yapılan milletvekili seçimleri için sandık başında

T24 Dış Haberler

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Şura Meclisi'nin 45 sandalyesinden 30'unda oturacak milletvekillerini belirleyecek olan seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. Kalan 15 koltukta kimin oturacağını Katar Emiri belirleyecek.

Türkiye saati ile 8.00'da başlayan oy verme işlemi 18.00'da sona erecek. Sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor. Kadınlar ve erkekler, ayrı sandıklarda oy kullanıyor.

Seçimlere 234 aday katılıyor. Bu atarlardan sadece 26'sı kadın.

Şura Meclisi'nin bazı yasama yetkileri bulunuyor. Meclis genel devlet politikalarını ve bütçelerini onaylayabiliyor; ancak yürütme erki üzerinde hiçbir yetkisi bulunmuyor. Şura Meclisi savunma, güvenlik, ekonomi ve yatırım politikaları konusunda söz sahibi değil.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, ilk seçimi "deney olarak" nitelendirmişti ve Şura Meclisi'ne "direkt olarak herhangi bir parlamento kadar yetki verilemeyeceğini" ifade etmişti.