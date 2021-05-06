Katar'da gözaltına alınan Maliye Bakanı Emadi, Türkiye ile ekonomik ilişkilerde kilit role sahipti

Katar'da zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan Maliye Bakanı Ali Şerif El Emadi'nin Türkiye ile ekonomik ilişkilerde önemli rol oynadığı öğrenildi. Emadi, QNB Finansbank'ın sahibi olan Qatar National Bank'ın (QNB) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu.

Emadi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım kararını açıkladığı 2018'deki Ankara gezisinde de kendisine eşlik etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Emadi de katılmıştı.

2020 yılında 10 anlaşmanın imzalandığı geziye de katıldı

Katar Maliye Bakani Enadi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen Ankara gezisine de eşlik etti. Bu gezide Katar'la Türkiye arasında 10 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a satılması, Antalya Limanı'nın Katarlı QTerminals W.L.L.'ye satılması da vardı.