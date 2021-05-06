Katar Maliye Bakanı El Emadi, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı

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Katar Başsavcısı, ülkenin Maliye Bakanı Ali Şerif El Emadi'nin gözaltına alınmasını emretti.

Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi, kendisine yöneltilen zimmetine para geçirme, emniyeti suistimal etme ve kamu sektörü ile bağlantılı suçlara ilişkin iddialar hakkında sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, 2013 yılından bu yana Katar'ın Maliye Bakanı olarak görev alan El Emadi, 300 milyar dolarlık güçlü bir devlet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi'nin yönetim kurulunda yer alıyor. Ayrıca El Emadi, Orta Doğu ve Afrika'daki en büyük kredi veren Katar Ulusal Bankası'nın (QNB) da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.