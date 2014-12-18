Katar boş statları doldurmak için 'sahte taraftar' kiralıyor

Katarlı yetkililer, ülkede bulunan göçmenlere, statları doldurmaları için maçları izlemeleri karşılığında saatlik bir dolar verildiğini açıkladı.

Associated Press’in haberine göre, “sahte taraftarlar” tüm gün statta oturmaları, ‘eğlenmeleri’, alkış tutmaları ve tezahürat yapmaları karşılığında ise sekiz dolar alıyor. Statlarda kablosuz internet bağlantısı bulunması da “işin çekici özelliklerinden biri” olarak nitelendiriliyor.

Kimi göçmenlere, “Katarlı gibi gözükmeleri” için beyaz cüppe giymeleri ve başörtü takmalarının da söylendiği belirtilirken, sporcuların bu durumu yadırgadığı ifade ediliyor. İzleyicilerin bir kısmı da “sahte taraftarlar” nedeniyle maçlara gitmekten vazgeçtiğini söylüyor. Ghana’dan Katar’a göçen ve stadyumlara sıklıkla giden işçi Adu, “Kalabalık içinde olmak, dans etmek ve bağırmak… Oradayım ve bunun için para almak benim için bir artı” dedi.

Yetkililer, 2022’de Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkede stadyumların dolu gözükmesinin bir avantaj olduğunu belirtti.