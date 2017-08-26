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Katar Başsavcısı: 'Körfez Krizi'nin 5 şüphelisi Türkiye'de yakalandı

QNA’da Katar Emiri Şeyh El Sani’ye atfen ABD karşıtı ve İran’ı destekler açıklamalar yayımlanmıştı

26 Ağustos 2017 18:03

Katar Başsavcısı, mayıs ayında Katar Haber Ajansı'nın hacklenmesiyle ilgili beş şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

Katar krizinde önemli bir rol oynayan ve Körfez ülkeleri arasında krize yol açan, 23 Mayıs’ta gece geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA’da Katar Emiri Şeyh El Sani’ye atfen ABD karşıtı ve İran’ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı. Katar, siber saldırıya uğradığını belirterek Emir el Sani’nin böyle bir açıklaması olmadığını savunmuştu.

Reuters'ın haberine göre Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri, Mayıs ayında Katar Haber Ajansı'nın hacklenmesiyle ilgili beş şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

Katar'ın Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri'nin yaptığı açıklamada şüphelilerin sorguya çekildiklerini belirtirken nereli oldukları ve diğer ayrıntılarını paylaşmadı.

Başsavcı, "Türkiye'deki arkadaşlarımız kısa süre önce bize cevap verdi. Beş kişi gözaltına alındı ve soruşturma altına alındı. Katar savcıları, bu davayı takip etmek için Türk makamlarıyla birlikte çalışıyorlar" dedi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise QNA’in hacker’ların saldırısına uğradığı ve paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs’taki basın toplantısında, medya üzerinden ülkelerini hedef alan bir kampanya bulunduğunu belirterek, “Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar’ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı. 

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