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Dünya

Katar, Amerikan Hava Yollarına talip oldu

Körfez ülkeleri, diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'ın hava Yolları'na da ambargo uygulamıştı

22 Haziran 2017 19:20

Katar, Körfez'deki büyük krize rağmen, Amerikan Hava Yolları’nın yüzde 10’una talip olduğunu açıkladı. Söz konusu oranın değeri en az 808 milyon dolar.

Amerikan Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada Katar’ın, daha büyük birleşme ve satın almalarla ilgilendiği de belirtildi.

Şirketin yönetim stretejisi değişmeyecek

Habertürk'te yer alan habere göre açıklamada, “Katar HavaYolları’nın teklif ettiği yatırım, Amerikan Hava Yolları’nın talebi üzerine gerçekleşmemiş olup, hiçbir şekilde şirketin yönetim kademesi ve stratejisini değiştirmeyecektir” ifadesi yer aldı. Açıklamanın ardından Amerikan Hava Yolları’nın hisseleri yüzde 5 yükseldi.

Uçuşlar durdurulmuştu

Aralarında Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır’ın olduğu dokuz Körfez ülkesinin, terör destekçiliği yaptığı gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamasının ardından bu ülkelerden Orta Doğu’nun en büyük havayolu şirketine ambargolar başladı.

Körfez ülkelerinin hamlesine karşılık Katar Havayolları da, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn’e uçuşlarını durdurdu.

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