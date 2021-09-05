Katar, Afganistan'a günlük insani yardım ulaştırma uçuşları yapacak

Katar, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’ın başkenti Kabil’e insani yardım ulaştırdıklarını duyurdu. Katar’dan yapılan açıklamada gelecek günlerde Afganistan’da günlük insani yardım ulaştırma uçuşları gerçekleştirileceği belirtildi.

Reuters’tan yer alan habere göre, ilaç ve gıda ürünleri taşıyan bir Katar yardım uçağı cumartesi günü Kabil’e ulaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar’ın Afganistan Büyükelçisi Saeed bin Mubarek Al Khayareen’in Kabil havalimanında uçağı karşıladığını duyurdu.

Katar, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban’ın Kabil havalimanını yeniden çalıştırması için teknik ekip göndermişti.

Dünya Göç Örgütü’nün geçen ay yaptığı açıklamada Afganistan’ın 40 milyonluk nüfusunu 10 milyonu çocuk olmak üzere yarısının insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtilmişti. Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle bu sayının artması bekleniyor.