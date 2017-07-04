Katar ablukaya karşı doğalgaz kartını masaya koydu

Teröre destek verdiği gerekçesiyle Körfez’deki komşuları dahil bazı Arap ülkelerinin ablukası altında olan Katar, önümüzdeki yıllarda doğalgaz üretimini yüzde 30 oranında arttıracağını açıkladı.
Katar’da devlete ait petrol şirketi Qatar Petroleum’un başkanı Saad Şerida el Habi, 2024’e kadar doğalaz üretimini yılda 100 milyon tona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. El Habi, “Bu yeni proje, Katar’ın öncü rolünü güçlendirecek. Sıvılaştırılmış doğalgaz alanında lider olmayaı uzun süre devam edeceğiz” dedi.
Katar, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı konumunda. Ülkedeki mevcut LNG üretimi yılda 77 milyon tonu buluyor.
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dahil 10’u aşkın Arap ülkesinin yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan Katar’ın, doğalgaz üretimine hız vererek ekonomik krizi aşmaya çalıştığı belirtiliyor.