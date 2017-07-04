T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katar ablukaya karşı doğalgaz kartını masaya koydu

Diplomatik krizin merkezindeki Katar'dan doğalgaz üretimini arttırma kararı

04 Temmuz 2017 18:07

Teröre destek verdiği gerekçesiyle Körfez’deki komşuları dahil bazı Arap ülkelerinin ablukası altında olan Katar, önümüzdeki yıllarda doğalgaz üretimini yüzde 30 oranında arttıracağını açıkladı.

Katar’da devlete ait petrol şirketi Qatar Petroleum’un başkanı Saad Şerida el Habi, 2024’e kadar doğalaz üretimini yılda 100 milyon tona yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. El Habi, “Bu yeni proje, Katar’ın öncü rolünü güçlendirecek. Sıvılaştırılmış doğalgaz alanında lider olmayaı uzun süre devam edeceğiz” dedi. 

Katar, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı konumunda. Ülkedeki mevcut LNG üretimi yılda 77 milyon tonu buluyor. 

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dahil 10’u aşkın Arap ülkesinin yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan Katar’ın, doğalgaz üretimine hız vererek ekonomik krizi aşmaya çalıştığı belirtiliyor.

 

ETİKETLER

KatarSuudi ArabistanBirleşik Arap EmirlikleriBahreynMısırdoğalgazLNG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24