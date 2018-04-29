T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Katar, ablukanın kalkması için İngiltere'den yardım istedi

Londra'da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, BBC'ye konuştu. Es-Sani, “yasa dışı" olduğunu ve "insani tehdit” oluşturduğunu söylediği ülkesine yönelik ablukanın kalkması için İngiltere’den yardım talebinde bul

29 Nisan 2018 20:30

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkesine yönelik ablukanın "yasa dışı" olduğunu ve "insani tehdit" oluşturduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Es-Sani, ablukanın kalkması için İngiltere'den yardım istedi.

Londra'da temaslarda bulunan es-Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmeden Londra'nın, bazı Körfez ülkeleri ile aralarındaki krizde tarafsız kalacağı sonucunu çıkardığını söyledi.

Es-Sani, "İngiltere'nin prensiplerine sahip çıkacağını umuyoruz ve bu prensipler Katar'a yönelik alınan bütün tedbirlerin yasa dışı olduğunu gösteriyor" dedi.

Katar krizinin çözümü için Pakistan devreye girdiKatar krizinin 4 nedeni

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bu şartlarda devam edebileceğine ilişkin şüpheleri olduğunu da söyledi.

Es-Sani, "KİK neye benzeyecek, ilişkiler normale dönecek mi? Bence ilişkiler normalleşmeden önce pek çok konu gözden geçirilmeli" diye konuştu.

KİK'in Katar dışındaki beş üyesinden üçü (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) geçen hafta Doha yönetimi ile tüm ilişkilerini kesmişti.

Kuveyt ve Umman ise Katar ile ilişkilerini sürdürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson bu hafta Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ile görüşecek.

Boris Johnson, Londra'da Katarlı mevkidaşı ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz terör tehdidi ortak ve bu beladan kurtulmak için birlikte çalışmamız mecburi. Kuveyt Emiri'nin bir yol bulunması için yürüttüğü çabaları destekliyorum ve bütün taraflara arabuluculuğa bir şans vermeleri çağrısında bulunacağım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdülkerim El-Hireyci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Halife Şahin el-Marar ve Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya gelmiş ve Katar krizini ele almıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn son olarak Katar vatandaşlarına ülkelerinden ayrılmaları için 14 gün süre vermişti. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn vatandaşlarıyla evli Katarlılar ise ülkede kalabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LondraKatar Dışişleri BakanıMuhammedAbdurrahmanBBCEs-SaniDışişleri Bakanı Boris JohnsonKörfezKatarPakistanDışişleri BakanıKörfez ArapKonseyiBenceArabistan Birleşik Arap EmirlikleriBahreyn)DohaUmmanSuudi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24