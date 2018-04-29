Katar, ablukanın kalkması için İngiltere'den yardım istedi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, ülkesine yönelik ablukanın "yasa dışı" olduğunu ve "insani tehdit" oluşturduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Es-Sani, ablukanın kalkması için İngiltere'den yardım istedi.

Londra'da temaslarda bulunan es-Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmeden Londra'nın, bazı Körfez ülkeleri ile aralarındaki krizde tarafsız kalacağı sonucunu çıkardığını söyledi.

Es-Sani, "İngiltere'nin prensiplerine sahip çıkacağını umuyoruz ve bu prensipler Katar'a yönelik alınan bütün tedbirlerin yasa dışı olduğunu gösteriyor" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bu şartlarda devam edebileceğine ilişkin şüpheleri olduğunu da söyledi.

Es-Sani, "KİK neye benzeyecek, ilişkiler normale dönecek mi? Bence ilişkiler normalleşmeden önce pek çok konu gözden geçirilmeli" diye konuştu.

KİK'in Katar dışındaki beş üyesinden üçü (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) geçen hafta Doha yönetimi ile tüm ilişkilerini kesmişti.

Kuveyt ve Umman ise Katar ile ilişkilerini sürdürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson bu hafta Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ile görüşecek.

Boris Johnson, Londra'da Katarlı mevkidaşı ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz terör tehdidi ortak ve bu beladan kurtulmak için birlikte çalışmamız mecburi. Kuveyt Emiri'nin bir yol bulunması için yürüttüğü çabaları destekliyorum ve bütün taraflara arabuluculuğa bir şans vermeleri çağrısında bulunacağım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdülkerim El-Hireyci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Halife Şahin el-Marar ve Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Komail Ahmed ile bir araya gelmiş ve Katar krizini ele almıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn son olarak Katar vatandaşlarına ülkelerinden ayrılmaları için 14 gün süre vermişti. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn vatandaşlarıyla evli Katarlılar ise ülkede kalabilecek.