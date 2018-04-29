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BBC Türkçe

Katar ABD'den '12 milyar dolara' F-15 savaş uçakları alacak

Katar Savunma Bakanlığı, ABD'den F-15 savaş uçağı alımı konusunda anlaştıklarını duyurdu. Bloomberg'e göre Katar bu anlaşma ile 12 milyar dolar karşılığında 72 adet F-15 tipi savaş uçağı alacak.

29 Nisan 2018 20:30

Katar Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ABD ile F-15 savaş uçağı alımı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Ruters'a göre anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi terörizmi desteklemekle eleştirmesine rağmen gerçekleşti.

Anlaşma ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Katarlı yetkililer tarafından imzalandı.

Bloomberg'e göre Katar bu anlaşma ile 12 milyar dolar karşılığında 72 adet F-15 tipi savaş uçağı alacak.

ABD Kasın ayında Katar'a 72 savaş uçağına kadar satış izni vermişti.

Donald Trump ise geçen hafta Cuma günü Katar'ı terörizmin "üst düzey sponsoru" olarak nitelemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkerler Katar'la ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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