Katar'a gol attı; kulübü sözleşmesini feshetti

FIFA Arap Kupası yarı finalinde attığı golle Katar'ı eleyen Cezayirli oyuncu Mohamed Belaili'nin sözleşmesi Katar Ligi ekibi Qatar SC tarafından feshedildi.

2021 Arap Kupası yarı finalinde Katar ile Cezayir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Maçın 59. dakikasında sahneye çıkan Djameleddine Benlamri attığı golle Cezayir'i 1-0 öne geçti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Katarlı Mohammed Muntari durumu 1-1'e getirdi. Normal süresi 1-1 biten maçın 117. dakikasında Mohamed Belaili, Cezayir'i finale taşıyan isim oldu.

Katar'ın Qatar SC Kulübü, FIFA Arap Kupası yarı finalinde attığı golle Katar'ı eleyen Cezayirli oyuncusu Mohamed Belaili'nin sözleşmesini feshetti.

Mohamed Belaili olayın ardından yaptığı paylaşımda "Geçirdiğim güzel anlar için Qatar SC kulübüne, taraftarlara ve yönetime çok teşekkür ederim. Artık özgür bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

2002 Dünya Kupası'nda da yaşanmıştı

2002 Dünya Kupası 2. tur maçında Güney Kore ile İtalya karşı karşıya gelmişti.Güney Koreli Ahn Jung-hwan, normal süresi 1-1 biten maçın 117. dakikasında attığı golle İtalya'yı kupanın dışına itmişti.

İtalyan ekibi Peruggia bu golün ardından Ahn Jung-hwan'ın sözleşmesini feshetmişti.