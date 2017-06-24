T24 LogoT24 Logo
Gündem

Katar 13 maddelik talep listesini reddetti

Reddedilen talepler arasında Türk askeri üssünün kapatılması da var

24 Haziran 2017 20:36

Katar, "gerçekçi ve mantıklı olmadığı" gerekçesiyle 4 Arap ülkesinin taleplerini reddetti. Reddedilen talepler arasında Türk askeri üssünün kapatılması da var.

NTV'nin haberine göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani, taleplerin gerçekçi ve mantıklı olmadığını söyledi.

ABD ve İngiltere'nin bu taleplerin mantıklı olmasını istediklerini hatırlatan Al-Sani, 4 Arap ülkesinin bu talebi yerine getirmediğini söyledi.

İstenilen taleplerin Katar'la ilgili meselenin terörle mücadelede olmadığını gösterdiğini ifade eden El-Sani, Katar'ın egemenliğinin kısıtlanmay ve, dış politikasının bağımlı hale getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapatması da yer alıyordu. İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması da talepler arasında bulunuyor.

ETİKETLER

KatarDışişleri Bakanı13 madde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24