Katar, 13 maddelik talep listesine yanıtını Kuveyt'e iletti

Katar, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin 13 maddelik talep listesine cevabını Kuveyt'e teslim ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'a yönelik ambargoyu kaldırmak için hayata geçirilmesini istedikleri talepleri yerine getirmesi için Doha'ya iki gün ek süre vermişti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, cumartesi günü ülkesinin Körfez ülkeleri tarafından iletilen talepleri kabul etmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı.

Buna karşın, Katar'ın cevabına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

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