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Dünya

Katalonya'yı bağımsızlık ateşi sardı

İspanyol ekonomisinin beşte birini oluşturan Katalonya, kendisine ait bir hazine ve vergi yönetimi istedi

21 Eylül 2012 16:08

İspanya'daki ekonomik kriz, Katalonya'daki bağımsızlık hareketini yeniden ateşledi.
 
İspanyol ekonomisinin beşte birini oluşturan Katalonya, kendisine ait bir hazine ve vergi yönetimi istedi. Ancak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Brey, Barselona'daki Katalan yönetiminin lideri Artur Mas'ın mali bağımsızlık talebini, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Yılda 16 milyar Euro vergi topladığını savunan Katalonya, bu vergilerin merkezi hükümete ve diğer bölgelere gitmesini istemiyor.

Ret kararının ardından, bölgede tam bağımsızlık taleplerinin yoğunlaşması bekleniyor.

Zira, anketler, halkın büyük bölümünün ayrılıktan yana olduğunu gösteriyor.

Son olarak, Barselona'da binlerce Katalan'ın katıldığı bir özerklik yürüyüşü yapılmıştı.

Katalonya'daki siyasi partiler, Avrupa Birliği'ne tam bağımsız bir ülke olarak katılma amacıyla Brüksel'in desteklediği bir yol haritası talebinde bulundu.

Ancak, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasının 'yasadışı ve ölümcül' olacağını savunan İspanya, veto yetkisini kullanarak Katalanların üyeliğini sonsuza kadar engellemeye kararlı olduğunu bildirdi.

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