Katalonya'ya yargı engeli



Katalonya parlamentosunun İspanya'dan ayrılma planını görüşen 11 üyeli İspanya Anayasa Mahkemesi, konuyla ilgili nihai karara varılıncaya kadar tartışmalı düzenlemelerin askıya alınması gerektiği hükmüne vardı.

Tam bağımsızlık için yol haritası

Katalonya özerk bölgesi parlamentosunun Madrid hükümetinin uyarılarına rağmen pazartesi günü kabul ettiği önerge 18 ay içinde tam bağımsızlık hedefliyor. Önergeyle birlikte kabul edilen yol haritası kapsamında 30 gün içinde Katalonya'nın kendi sosyal sigorta ve mali yönetim yapısına kavuşturulması için gereken yasal düzenlemelerin tamamlanması hedefleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin 'cezai soruşturma' uyarısı

Madrid merkezi hükümeti bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma önergesini oy birliğiyle askıya alan Anayasa Mahkemesi, karara uyulmaması durumunda itaatsizlik nedeniyle cezai soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Madrid hükümeti Anayasa Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşıladı. Katalonya özerk yönetim hükümetinin başkan yardımcısı Neus Munte ise "bağımsızlık planının hükümetin siyasi iradesi olduğunu" söyledi.

İspanya'nın gelirinin beşte birini sağlıyor

7,5 milyonla İspanya nüfusunun yüzde 16'sının yaşadığı Katalonya, İspanya'nın milli gelirinin beşte birini ve toplam ihracatın da dörtte birini sağlıyor.

İspanya'da 20 Aralık'ta parlamento seçimleri yapılacak. Gözlemciler, Katalonya'daki bağımsızlık tartışmasının Madrid'de yürütülecek seçim kampanyasına da yansımasını bekliyor.