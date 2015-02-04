Katalonya'nın bağımsızlık savaşında yeni cephe futbol: İspanya ve Neymar gerçekleri

T24

Katalan devi Barcelona Futbol Kulübü'nün Brezilyalı yıldızı Neymar’ın Santos’tan transferi son günlerde vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde. Barcelona kulübünde 12 milyon Euro’luk vergi kaçakçılığı yapıldığını iddia eden savcılık, eski Başkan Sandro Rossell ve Josep Bartomeu’nun yargılanması talebiyle iddianame hazırladı. Başkan Bartomeu ise Barcelona’nın Katalonya’nın bağımsızlığını desteklediği için, siyasi bir fatura kesilmek istendiği iddiasında…

2013 / 2014 sezonunda yılın transferi Santos’tan 57 milyon Euro karşılığında Katalan ekibi Barcelona’ya gelen Brezilyalı genç yıldız Neymar oldu. Neymar, kulübün Barcelona’yla bugüne kadar çıktığı 57 maçta 34 gol attı.

İspanyol savcıları Barcelona’da son iki yılda 12 milyon Euro’ya varan vergi kaçakçılığı yapıldığını iddiasıyla eski Başkan Sandro Rossell ve Josep Bartomeu hakkında iddiana hazırlarken, Bloomberg’de yayınlanan bir haberde, söz konusu yolsuzluğun 2.8 milyon Euro’luk kısmının 2014/2015 sezonunda formunun zirvesine çıkan Neymar’ın transferinde yapıldığı öne sürüldü. Habere göre, Neymar’ın Barcelona’ya gerçek maliyeti tam 95 milyon Euro.

‘İspanyol devletinin saldırısı altındayız’

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu’ya göreyse, suçlamaların ardında yatan gerekçe bambaşka… Bartemou, Barcelona’ya karşı başlatılan hukuki sürecin arkasında Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerden rahatsız olan İspanyol devletinin olduğunu savunuyor.

Başkan Bartomeu, kulübünün Katalonya bağımsızlık referandumuna destek vererek “Gerekirse İspanya Ligi’nden çekiliriz” resti çekmesini, Barcelona’nın evi Nou Camp Stadı'nda "bağımsızlık konseri" verilmesini, Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan eylemlerden biri olan "Katalan yolu"nun Nou Camp'tan geçmesini örnek göstererek ekliyor: "Barcelona'nın bazı eylemlere katılması, devletin bazı güçlerinin hoşuna gitmedi. Barcelona'ya saldırılıyor. Hem sportif hem de siyasi fatura kesilmeye çalışıldığını görüyorum."

‘Neymar Real’i seçmeyince…’

Barcelona Kulübü Başkanı ezeli rakipleri Real Madrid’i ima ederek şunları söylüyor: "Bir kulüpten konuşmak istemiyorum ama Neymar'ın babasının söyledikleri doğru. Neymar iki teklif almıştı. Madrid'inki bizimkinden daha fazlaydı. Neymar Barcelona'yı seçti ve bu kesinlikle hoşlarına gitmedi."

Bartomeu, yargılanma talebiyle ilgili olarak ise "Sanık olmam bana daha fazla enerji ve güç veriyor. Ayrıca rahat olabilirsiniz. Bu yıl takımda kazanma heyecanı ve arzusu var" diyor.

Bartomeu, Neymar soruşturması kapsamında 13 Şubat'ta mahkemeye giderek hakim Pablo Ruz'a ifade verecek.