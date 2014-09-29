Katalonya'nın bağımsızlık referandumu Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, televizyonda yayımlanan açıklamasında kabinenin bugünkü toplantısında alınan kararı açıkladı ve Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda referanduma gidilmesinin "içerik olarak da usulen de anayasaya aykırı olduğunu" söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, hükümet güçlü kuzey bölgesi Katalonya'nın bu talebine şimdiye kadar "yasadışı olur" diyerek cevap vermiş ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürebileceğinin işaretlerini vermişti.

Kabinenin bugünkü toplantısında, Anayasa Mahkemesi'ne Katalonya'nın planladığı referandumu "yasadışı" ilan etmesi için resmen başvurma kararı çıktı.

Tarih açıklanmıştı

İspanya hükümetinin kesin tavrına karşın, Katalonya Özerk Bölgesi'nin lideri Artur Mas, geçtiğimiz Cumartesi günü bir açıklama yaparak 9 Kasım tarihinde referanduma gideceklerini açıklamıştı.

Ayrı bir dili, köklü bir kültürü ve güçlü bir siyasi özerkliği olan Katalonya, İspanya hükümetini toplanan vergileri adil dağıtmamakla suçluyor.

Britanya'da İskoçya'nın bağımsızlığı için yapılan referandum "hayır" ile sonuçlanmış olsa da, yapılabilmiş olması ve "evet" oylarının yüksekliği Katalonya'nın referandum talebini güçlendirmiş görünüyor.

Daha önce yapılan yoklamalar Katalanların büyük bir çoğunluğunun İspanya'dan ayrılmak istemese bile referanduma engel olunmasına tepki gösterdiğini ortaya koymuştu.