Katalonya'nın bağımsızlığına yargı engeli

İspanya'da bağımsızlık referandumu Anayasa Mahkemesi tarafından engellendi. Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık yasasının oluşturulması ve bu yasanın kabulü için Bölgesel Meclis tarafından onaylanmış olan bütün düzenlemeleri askıya aldı. Karar mahkeme heyetinde oy birliğiyle kabul edildi. Katalonya hükümeti, hakimlerin başbakanın talebi doğrultusunda tercih kullandığını söylüyor.

Katalonya Hükümeti olayın ardından yaptığı ilk açıklamada yargıçların İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un isteğine uygun davrandığı yorumunu yaptı. İspanya hükümeti, Ekim’de yapılması planlanan Katalonya Bağımsızlık Referandumunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü. Katalonya Bölgesel Hükümeti Başkanı Carles Puigdemot 23 Temmuz’da “Hiçbir yasak, hiçbir tehdit Katalanları demokratik bir biçimde gelecekleri için kara vermekten alıkoyamayacak” demişti.

İspanya Başbakanı Rajoy defalarca kez Katalonya referandumunun anayasaya aykırı olduğunu söylemiş ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un bağımsızlık referandumu için müzakere önerisi üzerine, “İstemiyorum, inanmıyorum ve benim başkanlığım sırasında olmayacak” şeklinde konuşmuştu.

Merkezi hükümetin bu tavrı üzerine 11 Haziran’da 40 bin Katalan sokağa çıkarak referandumun yapılacağını duyuran Katalonya Hükümetine destek gösterisi yapmıştı. Dünyanın en tanınmış Katalanlarından Barcelona takımının eski oyuncusu ve Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola okuduğu bağımsızlık manifestosunda, “İspanya istemese de referanduma gideceğiz” demişti. (DHA)