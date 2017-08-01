T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalonya'nın bağımsızlığına yargı engeli

Hükümet, Katalonya Bağımsızlık Referandumunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

01 Ağustos 2017 17:25

İspanya'da bağımsızlık referandumu Anayasa Mahkemesi tarafından engellendi. Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık yasasının oluşturulması ve bu yasanın kabulü için Bölgesel Meclis tarafından onaylanmış olan bütün düzenlemeleri askıya aldı. Karar mahkeme heyetinde oy birliğiyle kabul edildi. Katalonya hükümeti, hakimlerin başbakanın talebi doğrultusunda tercih kullandığını söylüyor.

Katalonya Hükümeti olayın ardından yaptığı ilk açıklamada yargıçların İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un isteğine uygun davrandığı yorumunu yaptı. İspanya hükümeti, Ekim’de yapılması planlanan Katalonya Bağımsızlık Referandumunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü. Katalonya Bölgesel Hükümeti Başkanı Carles  Puigdemot 23 Temmuz’da “Hiçbir yasak, hiçbir tehdit Katalanları demokratik bir biçimde gelecekleri için kara vermekten alıkoyamayacak” demişti.

İspanya Başbakanı Rajoy defalarca kez Katalonya referandumunun anayasaya aykırı olduğunu söylemiş ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un bağımsızlık referandumu için müzakere önerisi üzerine, “İstemiyorum, inanmıyorum ve benim başkanlığım sırasında olmayacak” şeklinde konuşmuştu.

Merkezi hükümetin bu tavrı üzerine 11 Haziran’da 40 bin Katalan sokağa çıkarak referandumun yapılacağını duyuran Katalonya Hükümetine destek gösterisi yapmıştı. Dünyanın en tanınmış Katalanlarından Barcelona takımının eski oyuncusu ve Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola okuduğu bağımsızlık manifestosunda, “İspanya istemese de referanduma gideceğiz” demişti. (DHA)

ETİKETLER

Katalonyabağımsızlıkyargı engeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24