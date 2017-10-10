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Dünya

Katalonya'nın ardından İskoçya'dan da bağımsızlık mesajı

İskoçya'da 2014 yılında yapılan referandumda Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmış ancak Brexit sonrası bağımsızlık talepleri yeniden gündeme gelmişti

10 Ekim 2017 20:41

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması için yeni bir referandum yapılacağını söyledi.

SNP, bu yıl içerisinde yapılan seçimlerde Birleşik Krallık parlamentosunda İskoçya için ayrılan 56 sandalyenin 31'ini kazanmayı başarmıştı.

İskoçya, 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmış, referandum sonrasında bölge Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı almıştı. Ancak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreciyle birlikte İskoçya'da yeniden bağımsızlık talepleri gündeme gelmişti. 

 

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