Katalonya'dan İspanya'ya: Görüşmezseniz bağımsızlık ilan ederiz

İspanya'daki Katalan Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Madrid yönetimi ile sürekli sürtüşme yaşayan Katalonya'ya tanınan süre bugün TSİ 11.00'de sona erdi.

Katalan lider Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a yazdığı mektupta, bağımsızlık ilanı konusunda kendisinden beklenen nihai yanıtı yine cevapsız bıraktı. Puigdemont, mektubunda Madrid yönetimi eğer kendileriyle görüşmeyi reddetmeye devam ederse, bağımsızlık ilan edebileceklerini açıkladı.

Katalan Özerk Yönetimi Başkanı, "Eğer İspanyol devleti hükümeti diyalog çağrılarımızı reddetmeye ve baskılara devam ederse, Katalonya parlamentosu, uygun görmesi durumunda resmen bağımsızlık ilanı için gerekli süreci başlatabilir" ifadesini kullandı.

Madrid 155'inci maddeyi işletecek

Puigdemont'un mektubu üzerine Madrid yönetimi cumartesi günü kabineyi toplayacağını açıkladı. Rajoy hükümeti, toplantıda Katalonya'nın özerkliğini elinden alarak bölgeyi doğrudan merkezî yönetim kontrolü altına sokacak anayasanın 155'inci maddesini işletecek sürecin başlatılacağını duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, merkezî yönetimin 155'inci maddeyi işletmeye karar vermesi durumunda da Katalanlar birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edebilir.

Madrid'in erken seçim şartı

Puigdemont'un lideri olduğu Katalan Avrupa Demokratik Partisi'nin sekreteri Marta Pascal, Madrid'in söz konusu maddeyi işletmesi durumunda parti üyelerinin bağımsızlık kararını derhal açıklayabileceklerini söyledi. Ancak Madrid yönetimi, eğer Katalonya'da erken seçim düzenlenirse bu tehditlerinden vazgeçebileceklerinin sinyalini verdi.

Anayasaya mahkemesinin nihai kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi Salı günü, Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu düzenlemek için 6 Eylül'de çıkardığı yasanın "geçersiz" olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından Katalan yönetimi adına bölgesel hükümet sözcüsü Jordi Turull bir açıklama yapmış ve Rajoy hükümetinin yargıyı kullanarak yasama organını bloke etmesi ile karşı karşıya olduklarını söylemişti

Katalan yönetimi Madrid hükümetinin uyarılarına karşın bağımsızlık referandumunu 1 Ekim tarihinde düzenlemiş, öncesinde ve sonrasında olaylar çıkmıştı. Yüzde 43 oranında katılım gerçekleşen referandumda yüzde 90 oranında bağımsızlığa destek çıkmıştı.

Takip eden günlerde Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid'le diyalog kurmak adına İspanya'dan ayrıldıklarını ilan etmemişti.

Rajoy, yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'a, bağımsızlık ilanı konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre vermişti. Puigdemont, vereceği cevapta bağımsızlık ilan ettiğini söylerse, Katalan yönetimine bu kararından dönmesi için de 19 Ekim Perşembe gününe kadar süre tanınacağı açıklanmıştı. 2014 yılından beri İspanyol mahkemeleri Katalan hükümetinin ve meclisinin bağımsızlık referandumu için aldığı kararları geçersiz sayıyor.