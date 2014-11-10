Katalonya'da sandıktan 'bağımsızlık' çıktı

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin resmi referandumu yasaklaması üzerine gayrıresmi oylamaya gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Oy pusulasında "Katalonya’nın devlet olmasını ister misiniz?" ve "Bu devletin bağımsız olmasını ister misiniz?" soruları yöneltildi.

Katalonya özerk yönetiminden verilen bilgiye göre oy kullanma hakkı olan 5,4 milyon Katalandan yaklaşık 1 milyon 650 bini sandığa gitti. Oyların yüzde 88,4'ü sayıldı. 40 binden fazla gönüllünün görev aldığı oylamada katılımcıların yüzde 80,7'si bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Katalanlar şimdi de 'resmi referandum' istiyor

Oylamanın başarılı geçtiğini ilan eden Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Artur Mas, "Katalonya kendi kaderini tayin etme isteğini bir kez daha ortaya koymuştur. Dünya üzerindeki tüm ulusların buna hakkı var. Biz de bu haktan yararlanmak istiyoruz" dedi.

Artur Mas, resmi referandum düzenlenebilmesi için uluslar arası kamuoyundan destek talep etti. Düzenlediği basın toplantısında yabancı basın mensuplarına seslenen Mas, "Katalonya'nın geleceğini tayin etmek için bir referandumu hak ettiğine İspanyol makamları ikna edebilmek için dünyayı yardıma çağırıyorum" dedi.

İspanyol hükümeti adına açıklama Adalet Bakanı Rafael Catala'dan yapıldı. Catala, oylamayı "siyasi propaganda eylemi" olarak niteledi. Catala, "İspanya demokratik bir ülkedir. Görüş, gösteri ve oylama gibi özgürlükler sıkı kurallara bağlıdır. Ancak Katalonya'da bu kurallara uyulmadığını tespit ettik" dedi.

