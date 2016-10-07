Katalonya'da referandum kararı

Katalonya Bölgesel Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, referandumun Madrid'deki merkezi yönetimin onayı olmadan da yapılmasını öngörüyor. İspanya hükümeti ise bağımsızlık ilanına kesinlikle karşı çıkıyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi geçen yıl Başbakan Mariano Rajoy'un başvurusu üzerine Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmayı öngören bir referandum sonucunun hukuki bağlayıcılığı bulunmayacağını açıklamıştı. Mahkeme, referandumun devletin birliğini sorgulanmasına yönelik olacağını ve bunun bölgesel yönetimin karar yetkisine bırakılamayacağını açıklamıştı.

Kasım 2014'te Katalonya'da düzenlenen ancak Madrid tarafından tanınmayan sembolik referandumda, yüzde 80'den fazla oyla bağımsızlığa destek verilmişti. Bölgesel yönetim sembolik olarak düzenlenen referanduma doğrudan destek vermedi. Referandum yaklaşık 41 bin gönüllünün katılımıyla düzenlendi. Katalan yönetimi referanduma oyların kullanılacağı okulları açık tutmak, referandumda güvenliğin sağlanması için polis görevlendirmek ve halkı internet üzerinden referandum hakkında bilgilendirmekle yetindi.

Katalonya'da her 11 Eylül'de kutlanan "Diada", dünya kamuoyunun ilgisini Katalan meselesine çekmek amacıyla 2011 yılından bu yana bağımsızlık yanlısı gösterilerle anılıyor. Bu yılki gösterilerde binlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü. Gösteriler bundan önceki senelerde olduğu gibi sadece Barcelona'da değil, Katalonya'nın 5 farklı kentlinde de düzenlendi.

Katalanlar yüz yıllardır Madrid yönetimi tarafından baskı altında tutulduğunu savunuyor. Katalonya 70'li yılların sonunda özerk yönetim hakkını elde etti ancak çoğunluk bunun yeterli olmadığı görüşünde. İspanya’daki mevcut ekonomik kriz de memnuniyetsizliği artıran önemli nedenlerden. Zira zengin Katalanlar vergileriyle İspanya'nın fakir bölgelerine destek verilmesine itiraz ediyor.

Turistlerin gözdelerinden Barcelona'nın başkent olduğu Katalonya bölgesi, ekonomik krizle mücadele eden İspanya'da refah seviyesi yüksek bir bölge olarak biliniyor. Kendi dillerine sahip olan Katalanlar ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını oluşturuyor. İspanya'daki ağır ekonomik krizin ardından bölgede bağımsızlık talepleri son yıllarda daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

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DW/afp/ MK/GA