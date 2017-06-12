Katalonya'da Guardiola da meydana indi: Bağımsızlık istiyoruz

İspanya’da bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan özerk Katalonya bölgesinde, eylemlere ünlü teknik direktör Pep Guardiola da katıldı. Guardiola, Katalanlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Barselona'da düzenlenen eylemde kürsüden yaklaşık 40 bin kişiye seslenen teknik adam, Katalanca, İspanyolca ve İngilizce bir bildiri okudu.

Guardiola, “Geçmişte referandum için 18 kez anlaşmaya varmaya çalıştık ve yanıt hep ‘hayır’ oldu. Oy vermekten başka çaremiz yok. Uluslararası topluma ve dünyadaki tüm demokratlara, ifade özgürlüğü ve oy verme hakkı gibi Katalonya’da tehdit altında bulunan hakları koruma çağrısı yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Katalan hükümeti, İspanya’dan bağımsızlık referandumunu 1 Ekim’de düzenleyeceklerini açıklamış, Madrid hükümeti geçmişteki gibi bunu kabul etmeyerek böyle bir oylamanın yasadışı olacağını savunmuştu.