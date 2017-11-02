Katalonya'da görevden alınan 8 bakan tutuklandı

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinde yer alan ve bağımsızlık referandumuna destek verdikleri için görevden alınan bakanlardan sekizinin tutuklu yargılanmalarına karar verdi. Bakanlar "isyan", "ayaklanmaya teşvik" ve "kamu kaynaklarının kötüye kullanmak" ile suçlanıyordu.

Tutuklananlar arasında eski Katalonya Başkan Yardımcısı Vekili Oriol Junqueras, İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Dışişleri Bakanı Raül Romeva ve Adalet Bakanı Carles Mundo da bulunuyor.

Yerel parlamentodaki bağımsızlık oylaması öncesi istifa eden eski Katalonya Ticaret Bakanı Santi Vila ise tutuksuz yargılanacak.

Mahkeme eski bakanlara, "İspanya'ya zararları" nedeniyle 6,2 milyon euro ödemeleri için 3 gün süre verdi.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Belçika'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi durumunda, kendisi hakkında Avrupa genelinde yakalama emri çıkarılmasının normal bir durum olduğunu açıkladı.

İspanya Savcısı, mahkemeyi yürüten hakimden Carles Puigdemont için uluslararası çapta tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Katalan lider Puigdemont için AB çapında tutuklama emri talebi

Öte yandan başsavcılık, Madrid hükümeti tarafından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra ülkeye dönmeyen Carles Puigdemont ve diğer dört Katalan lider için Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Talep, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeyi kapsıyor.

Beş Katalan siyasetçi bugün Madrid'deki duruşmaya katılmamışlardı.

Carles Puigdemont, İspanya'ya dönmesi durumunda adil yargılanma garantisinin olmadığını söylemişti.

Puigdemont'un avukatı da, Katalan liderin mahkemeye gelmesi için "ortamın uygun olmadığını" söyledi.

Puigdemont işbirliği yapacak

Carles Puigdemont'un avukatı, Katalan liderin, İspanya ve Belçika yargısıyla işbirliği yapacağını söyledi.

Avukat, "Puigdemont perşembe günü İspanyol makamların önüne çıkmak istemedi, çünkü şu an iklimin iyi olmadığını ve biraz mesafe almanın daha iyi olduğunu düşünüyor"dedi.

İspanyol yargısının, aralarında Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski Katalan liderin avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtmişti.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Puigdemont Madrid'e gitmeyecek. Belçika'da ifade vermesini talep ettim. Belçika kanunları uyarınca bu mümkün." demişti.

Bekaert, şu anda Puigdemont hakkında bir tutuklama emri bulunmadığını belirtmişti.

İspanya'da iki ayrı mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Mahkeme eski Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer 12 hükümet üyesini, Yüksek Mahkeme de Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ile Divan Kurulunun 5 üyesini 2-3 Kasım'de ifade vermek üzere çağırdı.

"Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalan Puigdemont ve diğer hükümet üyelerinin ifade vermeye çağırıldıkları Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gelmemeleri durumunda haklarında tutuklama emri çıkarılabileceği belirtildi.

Tutuklanması durumunda Puigdemont için 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi, merkezi hükümetin itirazını kabul ederek Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilanı kararını askıya almıştı.