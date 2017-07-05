Katalonya'da 'evet' çıkarsa 48 saat içinde bağımsızlık ilan edilecek

İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’da hükümet, 1 Ekim’de yapılacak bağımsızlık referandumunda halkın “evet” demesi halinde, iki gün içinde bağımsızlığı ilan edeceklerini açıkladı.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, referandumda sonuç ne olursa olsun hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmeyeceğini söyledi.

Referandumda bağımsızlığa destek çıkmaması halinde Katalonya’da yerel seçime gidilmesi öngörülüyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi, daha önce Katalonya’nın bağımsızlık girişimlerini yasadışı ilan etmişti. Katalonya’da 2014’te düzenlenen ancak bağlayıcılığı olmayan referandumda halkın yüzde 80’inden fazlası bağımsızlığa onay vermişti.

İspanya’da gelir düzeyinin en yüksek olduğu bölge olan Katalonya, uzun yıllardır özellikle mali alanda Madrid hükümetinden daha fazla özerklik talep ediyor.