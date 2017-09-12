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Dünya

Katalonya'da bağımsızlık yürüyüşü

"Katalonya Ulusal Günü" bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu

12 Eylül 2017 01:45

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin her yıl 11 Eylül'de kutladığı "Katalonya Ulusal Günü" (Diada) bu yıl da bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oldu.

Barcelona kent merkezinde Katalonya Ulusal Asamblesinin (ANC) düzenlediği gösteriye katılan bağımsızlık yanlıları, sloganlar atarak yürüdü.

Göstericiler, özellikle uluslararası topluma seslerini duyurmak amacıyla hazırladıklarını belirttikleri koreografide "barış ve özgürlük", "referandum demokrasidir" ve "evet" yazıları ile oy sandığının resmedildiği 4 büyük pankartı, kent merkezinde kesişen dört büyük caddede taşıyarak aynı noktada buluşturdu.

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katalonyabağımsızlıkKatalonya Ulusal Günü

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