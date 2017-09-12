Katalonya’da bağımsızlık referandumu öncesi yürüyüş

İspanya'nın en kalabalık ikinci kenti ve özerk Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona'da bir milyondan fazla kişi "ulusal gün" için yürüdü.

Ekim ayının ilk günü gerçekleştirilmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesi sarı kırmızı çizgili bayraklarını sallayan Katalanlar, Madrid yönetiminden ayrılma çağrılarını yineledi.

Üzerinde "evet” yazan tişörtler giyen birçok Katalan, "Özgür bir ülke olacağız!”, "Umut dolu” yazan dövizlerle yürüyüşe katıldı ve birbirlerinin omuzlarına tırmanarak yerel bir gelenek olan "insan kulesi” oluşturdu.

Katalan milli marşı "Els Segadors” (Orakçılar) ile ritim ve alkış tutan katılımcılar, bir noktada tek bir ağızdan "Independencia” (Bağımsızlık) diye haykırdı. Yerel saat ile 17:14'te ise tamamlanan geri sayımla birlikte yürüyüşteki coşku doruk noktasına ulaştı.

Saat 17:14, sembolik olarak Katalonya'nın İspanya kontrolü altına girdiği 1714 senesini simgeliyor.

Bağımsızlık isteyenler azınlıkta

Birçok Katalan, bölgenin geleceğine dair bir oylama yapılmasına destek verirken, son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre bağımsızlık talep eden Katalanlar azınlıkta.

Katalan Özerk Yönetimi'nin haziran ayında kendi anket şirketine yaptırdığı yoklama verilerine göre yüzde 41 bağımsızlık isterken, Katalanların yüzde 49'u İspanya'nın bir parçası olarak kalmayı destekliyor.

Katalan seçmenler ayrıca Madrid yönetimi tarafından onaylanan bir referandumu, tek taraflı olarak ilan edilen bir referanduma tercih ediyor.

Anayasa Mahkemesi'nden referandum kararı

Öte yandan İspanya Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mariano Rajoy'un girişimi üzerine geçen hafta perşembe günü 1 Ekim'de düzenlenecek bağımsızlık referandumunu askıya alma kararı aldı.

Polisin gazete ve matbaalara yaptığı baskınlarda referandum hazırlıklarında kullanılmak üzere basılan yazılı ve görsel malzemeler arandı.

Ancak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont pazartesi günü gazetecilere bir açıklama yaparak referandumun planlandığı gibi gerçekleştirileceğini söyledi. "(Oylamaya) sadece 20 gün kaldı ve birçok zorluğun üstesinden geldik bile” şeklinde konuşan Puigdemont kamu kaynaklarını kötüye kullanmak, itaatsizlik ve yetki istismarı gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Anayasa Mahkemesi referandumun yasal statüsünü değerlendirirken, Madrid yönetimi oylamayı durdurmak için elinden geleni yapacağını açıklamıştı.

Katalan belediye başkanları kamu binalarının ve imkânlarının oylama için kullandırılacağını açıklarken, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, insanların oy verebilmesi için elinden geleni yapacağını ancak bunun karşısında kamu görevlilerinin işlerini riske atacak eylemlerden kaçınacağını söyledi.

Ekonomik nedenler

Katalonya'nın bağımsızlığını savunanların en büyük gerekçesi ise ekonomik nedenler. İspanya'nın geri kalanına göre refah düzeyi görece yüksek olan bölge, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sini sağlarken, merkezi hükümetten aldığı ödenekler katkısının gerisinde.

Bağımsızlık yanlıları, İspanya'nın yoksul bölgelerine yaptıkları mali yardımların ekonomik gelişmeyi yavaşlattığı savını öne sürüyor. Madrid hükümeti ise, İspanya'dan ayrılmasının Katalonya'yı resesyona sürükleyeceğini ve sermaye kaçışına yol açacağını savunuyor.

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Reuters,AP/ÇÖ,BÖ