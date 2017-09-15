Katalonya'da bağımsızlık referandumu kampanyaları başladı

Katalonya Özerk Yönetimi bağımsızlık referandumu kampanyalarını boğa güreşleriyle ünlü Tarragona'daki arenada başlattı. Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'in başlattığı kampanya etkinliğine 8 bin kişi katıldı. Etkinliğe "Bağımsızlık", "Referandumda oy kullanacağız", "Korkmuyoruz" sloganları damgasını vurdu. Çok sayıda vatandaş arenaya giremedikleri için kapı önünde toplanarak, kampanyaya destek verdiler. Bunun yanı sıra referanduma karşı olanlar da arena önünde toplandı. Bazıları, "Bu yönetim bütün Katalonların hükümeti değil" açıklamasını yaptı.

Barselona Belediye Başkanı açılıştan kısa bir süre önce kampanyanın arkasında olduklarını söyleyerek, referandumun Barcelona'da da yapılacağını açıklamıştı. Barcelona'nın verdiği destek bağımsızlık çabalarında büyük önem taşıyor.

İspanya Başsavcılığı referandumun yapılmasını isteyen 700'den fazla belediye başkanını ifade vermeye çağırdı. Söz konusu belediye başkanlarının kamuya ait mali kaynakları ve görevlerini kötüye kullanma suçlarından ceza alabilecekleri belirtiliyor. Savcılık polise Katalonya'daki seçim broşürleri, seçim sandıkları ve diğer belgere el koyma talimatını da verdi.

Madrid'den "referandum yasadışı" açıklaması

Madrid hükümeti de 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumu yasadışı ilan etmişti. Bu açıklamaya rağmen Katalonya'daki yaklaşık bin belediye başkanı oy kullanılması için yer tahsis edeceklerini açıkladılar.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mariano Rajoy'un girişimi üzerine geçen hafta perşembe günü 1 Ekim'de düzenlenecek bağımsızlık referandumunu beş aylığına askıya alma kararı vermişti. Anasaya Mahkemesi hakimleri bu süre zarfında bağımsızlık referandumunun "İspanya'nın bölünmezliği" ilkesi uyarınca İspanya Anayasası'nın ihlali anlamına gelip gelmeyeceğini inceleyecek.

Anayasa Mahkemesi Katalonya'da 2014 yılında yapılan referandumu yasaklamış, bunun üzerine gayrıresmi halkoylaması yapılmış ve oylamaya katılanların çoğunluğu bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Referandum sonucu hukuken geçerli sayılmamıştı.

İspanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki payı yüzde 20'yi bulan Katalonya'nın bağımsızlığından yana olanlar, İspanya'nın fakir bölgelerine yaptıkları mali yardımların ekonomik gelişmeyi yavaşlattığı tezini savunuyor.

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Reuters/AFP, HT/BK