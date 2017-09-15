T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Katalonya'da bağımsızlık referandumu kampanyaları başladı

Katalonya İspanya hükümetinden gelen yoğun eleştirilere rağmen bağımsızlık referandumu kampanyalarını başlattı. Anayasa Mahkemesi 1 Ekim'de planlanan halkoylamasını askıya almıştı.

15 Eylül 2017 18:00

Katalonya Özerk Yönetimi bağımsızlık referandumu kampanyalarını boğa güreşleriyle ünlü Tarragona'daki arenada başlattı. Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont'in başlattığı kampanya etkinliğine 8 bin kişi katıldı. Etkinliğe "Bağımsızlık", "Referandumda oy kullanacağız", "Korkmuyoruz" sloganları damgasını vurdu. Çok sayıda vatandaş arenaya giremedikleri için kapı önünde toplanarak, kampanyaya destek verdiler. Bunun yanı sıra referanduma karşı olanlar da arena önünde toplandı. Bazıları, "Bu yönetim bütün Katalonların hükümeti değil" açıklamasını yaptı.

Barselona Belediye Başkanı açılıştan kısa bir süre önce kampanyanın arkasında olduklarını söyleyerek, referandumun Barcelona'da da yapılacağını açıklamıştı. Barcelona'nın verdiği destek bağımsızlık çabalarında büyük önem taşıyor.

İspanya Başsavcılığı referandumun yapılmasını isteyen 700'den fazla belediye başkanını ifade vermeye çağırdı. Söz konusu belediye başkanlarının kamuya ait mali kaynakları ve görevlerini kötüye kullanma suçlarından ceza alabilecekleri belirtiliyor. Savcılık polise Katalonya'daki seçim broşürleri, seçim sandıkları ve diğer belgere el koyma talimatını da verdi.

Madrid'den "referandum yasadışı" açıklaması

Madrid hükümeti de 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumu yasadışı ilan etmişti. Bu açıklamaya rağmen Katalonya'daki yaklaşık bin belediye başkanı oy kullanılması için yer tahsis edeceklerini açıkladılar.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mariano Rajoy'un girişimi üzerine geçen hafta perşembe günü 1 Ekim'de düzenlenecek bağımsızlık referandumunu beş aylığına askıya alma kararı vermişti. Anasaya Mahkemesi hakimleri bu süre zarfında bağımsızlık referandumunun "İspanya'nın bölünmezliği" ilkesi uyarınca İspanya Anayasası'nın ihlali anlamına gelip gelmeyeceğini inceleyecek.

Anayasa Mahkemesi Katalonya'da 2014 yılında yapılan referandumu yasaklamış, bunun üzerine gayrıresmi halkoylaması yapılmış ve oylamaya katılanların çoğunluğu bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Referandum sonucu hukuken geçerli sayılmamıştı.

İspanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki payı yüzde 20'yi bulan Katalonya'nın bağımsızlığından yana olanlar, İspanya'nın fakir bölgelerine yaptıkları mali yardımların ekonomik gelişmeyi yavaşlattığı tezini savunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, HT/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KatalonyaMahkemesiEkimYönetimiTarragonaYönetim Başkanı Carles PuigdemontKatalonlarınBelediye BaşkanıBarcelonaBaşsavcılığıAnayasa Mahkemesi Başbakan Mariano RajoyAnayasasıMahkemesi KatalonyaGayrı Safi Yurtiçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24