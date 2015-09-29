"Katalonya'da aslında bağımsızlık yanlıları kaybetti"

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde pazar günü yapılan ve bağımsızlık yanlılarının kazandığı seçimi değerlendiren emekli diplomat ve İspanya uzmanı Akın Özçer, sanılanın aksine seçimi bağımsızlık yanlılarının kaybettiğini söyledi.

Seçimlerde elde edilen koltuk sayısı nedeniyle bağımsızlık yanlılarının seçimi kazandığı yorumlarının doğru olmadığını belirten Özçer, “Referandumlarda koltuk sayısına değil, oy oranına bakılır. Oy oranı bakımından halkın yüzde 52’si ayrılık istemiyor” dedi.

Katalonya’da önceki gün yapılan bölgesel seçimlerde, bağımsızlık yanlısı partiler, parlamentodaki 135 koltuktan 72’sini kazandı. Bağımsızlık yanlılarının oy oranı yüzde 48’de kaldı.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'e konuşan Özçer, bu seçimlerin kesinlikle referandum olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Bu referandum, İspanya Anayasa’sına aykırı. Referandumlar ancak merkezi hükümetin izniyle düzenlenebilir. Bir bölgenin ayrılması için referandum yapılacaksa tüm İspanyol halkı oy kullanmalıydı. Sadece ayrılması düşünülen bölgenin oyu ile ayrılık olmaz” dedi.

‘Referandumlarda sandalye sayılmaz’

Özçer, seçimlerde ayrılıkçıların sadece sandalye çoğunluğuna sahip olduğuna işaret ederken, “Referandumlarda sandalye sayılmaz. Oyların yüzdesi alınır. Buna göre de halkın çoğu bağımsızlığa karşı. Sandalye sayısının hiçbir anlamı yok. 2012’de de benzer bir seçim yapılmıştı. Hatta o zaman sandalye sayıları daha fazlaydı” diye konuştu.

'FC Barcelona o noktaya gelmez'

Ayrılık kararı alınırsa Barcelona takımının ligden atılacağı yorumlarını da değerlendiren Özçer, “Barcelona o noktaya gelmez zaten. Katalanların milli takımlarının ayrı olması istekleri var. Büyük Britanya’da hepsi ayrı. Sporda olabilir ama zaten böyle bir konu gündemde değil. Daha öyle bir aşama ortada yok. Bu noktaya gelmek en son iş ve zaten oraya gelinmeyecek” dedi.

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