T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Katalonya'da aslında bağımsızlık yanlıları kaybetti"

Emekli diplomat ve İspanya uzmanı Akın Özçer, Katalonya'daki seçimleri ve referandum senaryosunu değerlendirdi

29 Eylül 2015 14:46

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde pazar günü yapılan ve bağımsızlık yanlılarının kazandığı seçimi değerlendiren emekli diplomat ve İspanya uzmanı Akın Özçersanılanın aksine seçimi bağımsızlık yanlılarının kaybettiğini söyledi. 

Seçimlerde elde edilen koltuk sayısı nedeniyle bağımsızlık yanlılarının seçimi kazandığı yorumlarının doğru olmadığını belirten Özçer, “Referandumlarda koltuk sayısına değil, oy oranına bakılır. Oy oranı bakımından halkın yüzde 52’si ayrılık istemiyor” dedi.

Katalonya’da önceki gün yapılan bölgesel seçimlerde, bağımsızlık yanlısı partiler, parlamentodaki 135 koltuktan 72’sini kazandı. Bağımsızlık yanlılarının oy oranı yüzde 48’de kaldı.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'e konuşan Özçer, bu seçimlerin kesinlikle referandum olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Bu referandum, İspanya Anayasa’sına aykırı. Referandumlar ancak merkezi hükümetin izniyle düzenlenebilir. Bir bölgenin ayrılması için referandum yapılacaksa tüm İspanyol halkı oy kullanmalıydı. Sadece ayrılması düşünülen bölgenin oyu ile ayrılık olmaz” dedi.

 

‘Referandumlarda sandalye sayılmaz’

 

Özçer, seçimlerde ayrılıkçıların sadece sandalye çoğunluğuna sahip olduğuna işaret ederken, “Referandumlarda sandalye sayılmaz. Oyların yüzdesi alınır. Buna göre de halkın çoğu bağımsızlığa karşı. Sandalye sayısının hiçbir anlamı yok. 2012’de de benzer bir seçim yapılmıştı. Hatta o zaman sandalye sayıları daha fazlaydı” diye konuştu.

 

'FC Barcelona o noktaya gelmez'

 

Ayrılık kararı alınırsa Barcelona takımının ligden atılacağı yorumlarını da değerlendiren Özçer, “Barcelona o noktaya gelmez zaten. Katalanların milli takımlarının ayrı olması istekleri var. Büyük Britanya’da hepsi ayrı. Sporda olabilir ama zaten böyle bir konu gündemde değil. Daha öyle bir aşama ortada yok. Bu noktaya gelmek en son iş ve zaten oraya gelinmeyecek” dedi.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

akın özçerispanyakatalunyahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24