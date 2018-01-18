Katalonya yeni Meclis Başkanı belli oldu

1 Ekim 2017’de gerçekleşen bağımsızlık referandumunun ardından seçimlerin yenilendiği İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya’da yeni meclis başkanı belli oldu. Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosu’nda yapılan meclis başkanlığı seçimini ayrılık yanlısı Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) milletvekili Roger Torrent oy çoğunluğuyla kazandı.

Torrent, 68 'evet' oyuyla meclis başkanı seçildi. Mecliste sandalyesi bulunmayan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve Brüksel'e kaçan 4 milletvekili oy kullanamadı.

Ne olmuştu?

1 Ekim'de İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun merkezi hükümet tarafından yasa dışı ilan edilmesi iplerin iyice gerilmesine yol açmıştı.

Referandumda yüzde 43 katılımla yüzde 90 oranında bağımsızlığın sandıktan çıkması hem Katalonya'yı hem de İspanya'yı ikiye böldü.

Katalonya hükümetinin bağımsızlık ilan etme yolunda adım atması üzerine Madrid anayasayı devreye soktu ve Katalan yönetimini dağıttı.

21 Aralık'ta düzenlenecek yerel seçimlerin kararı alındı. Kimi Katalan aktivistler ve siyasetçiler ise tutuklandı. Ayrılıkçı bir siyaset güttükleri sebebiyle İspanya yargısının yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont ise Belçika'ya gitti.

21 Aralık 2017’de gerçekleşen seçimlerde Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu" 34 (yüzde 21,68), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 32 (yüzde 21,41) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 4 (4,45) milletvekili çıkardı.

Bağımsızlık yanlıları oy oranı olarak yüzde 50'nin altında kalsa da seçim sistemi nedeniyle 70 sandalye elde etti ve hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68'i geçti. 2015 seçimlerinde 72 sandalye elde eden ayrılıkçı partiler, güç kaybetse de iktidara tutunmayı başardı.