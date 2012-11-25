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Dünya

Katalonya yarın seçime gidiyor

İspanya'nın zengin Katalonya bölgesi, yarın bölgesel meclisi belirlemek üzere sandık başına gidiyor

25 Kasım 2012 14:23

İspanya'da Katalonya bölgesi, bağımsızlık tartışmalarının giderek arttığı bir dönemde yarın (26 Kasım 2012) sandık başına gidiyor. Katalonya bölgesel yönetimi lideri Artur Mas, seçimlerden tekrar zaferle çıkması durumunda bağımsızlık için referanduma gidileceğini vaat etti.

Mas, seçim kampanyalarında, "Katalonya Avrupa'nın ve dünyanın en kadim medeniyetlerinden biri. Pazar günü 7.5 milyon nufüslu ulusumuzun geleceğini inşa etmek için büyük ve geniş katılımlı bir uğraşı veriyoruz" diyerek bağımsızlığı dillendirdi.

Son kamuoyu yoklamaları Mas'ın bağımsızlık yanlısı Milliyetçi Muhafazakar Partisi'nin (CiU) yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.

Ekonomik krizden dolayı zor günler geçiren Madrid hükümetini bu kez anayasal bir kriz bekliyor.

Bölgenin 2010 yılında hazırladığı yerel anayasanın İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından kısmi iptaliyle hızlanan bağımsızlık tartışmaları ekonomik krizle birlikte kopma noktasına geldi.

Bölgesel yönetim merkezi hükümetle yeni bir mali anlaşma yoluna gitmek istedi ancak Başbakan Mariano Rajoy tarafından reddedildi.

Katalonya, İspanya'nın 17 özerk bölgesinin en zenginlerinden biri. İspanyolca'dan farklı resmi bir dile ve geniş hakları olan özerk bir hükümete sahip. Polis, sağlık ve eğitim hizmetleri bölgesel yönetimin elinde. Hükümet vergi toplayamıyor.

Katalanlar, bölgelerinin mali krizde olmasının nedeninin İspanyol hükümetine verilen vergiler olduğunu düşünüyor. (Etkin Haber Ajansı)

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