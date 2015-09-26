T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalonya yarın seçime gidiyor

Yapılan son anketlerde bağımsızlıktan yana partilerin Katalan parlamentosunda çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor

26 Eylül 2015 20:48

İspanya’nın doğusunda bulunan özerk Katalonya bölgesinde yarın parlamento seçimleri yapılacak. Yaklaşık 7,5 milyon kişinin oy kullanacağı seçimlere 11 siyasi parti katılıyor.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 2006 yılında Zapatero hükümeti tarafından özerk yönetim hakları genişletilen ve ulus olarak tanımlanan Katalonya’da bağımsızlıkçı eğilimler, 2010’da Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ve 2011’de özerk yönetimin İspanya devletiyle yürüttüğü mali anlaşma müzakerelerinin başarısız olması sonrasında yeniden güç kazandı.

Özerk yönetimin geçtiğimiz haziranda yaptığı ankette Katalanların yüzde 42,9’unun bağımsızlığa olumlu baktığı, yüzde 50’sinin “hayır” dediği, yüzde 7,1’in de çekimser kaldığı görülmüştü. Yapılan son anketlerde ise bağımsızlıktan yana partilerin Katalan parlamentosunda çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor.

Seçimlerden çıkacak sonuç, özerklik konusunda herhangi bir karar alma yönünde bir yetki doğurmayacak olsa da bağımsızlıktan yana partilerin çoğunluğu elde etmesi halinde İspanya’da yeni bir anayasal kriz başlayacak. Madrid hükümetiyse, iktidarı Barcelona’ya devretmemek konusundaki katı tutumunu sürdürüyor.

İktidardaki Yönelim ve Birlik Koalisyonu’nun (CIU) büyük ortağı Katalonya Demokratik Yönelimi (CDC) lideri Artur Mas, bağımsızlıktan yana partilerin çoğunluğu elde etmesi halinde dahi tek taraflı bağımsızlık ilanının söz konusu olmayacağını söyledi. Mas verdiği demeçlerde, seçimlerden çıkacak sonucu anayasal açıdan bağlayıcı bir referandum yapılmasının zemini olarak kullanma niyetinde olduğunun ipuçlarını verdi.

ETİKETLER

ispanyakatalonyaseçimler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24