Katalonya yarın seçime gidiyor

İspanya’nın doğusunda bulunan özerk Katalonya bölgesinde yarın parlamento seçimleri yapılacak. Yaklaşık 7,5 milyon kişinin oy kullanacağı seçimlere 11 siyasi parti katılıyor.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 2006 yılında Zapatero hükümeti tarafından özerk yönetim hakları genişletilen ve ulus olarak tanımlanan Katalonya’da bağımsızlıkçı eğilimler, 2010’da Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ve 2011’de özerk yönetimin İspanya devletiyle yürüttüğü mali anlaşma müzakerelerinin başarısız olması sonrasında yeniden güç kazandı.

Özerk yönetimin geçtiğimiz haziranda yaptığı ankette Katalanların yüzde 42,9’unun bağımsızlığa olumlu baktığı, yüzde 50’sinin “hayır” dediği, yüzde 7,1’in de çekimser kaldığı görülmüştü. Yapılan son anketlerde ise bağımsızlıktan yana partilerin Katalan parlamentosunda çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor.

Seçimlerden çıkacak sonuç, özerklik konusunda herhangi bir karar alma yönünde bir yetki doğurmayacak olsa da bağımsızlıktan yana partilerin çoğunluğu elde etmesi halinde İspanya’da yeni bir anayasal kriz başlayacak. Madrid hükümetiyse, iktidarı Barcelona’ya devretmemek konusundaki katı tutumunu sürdürüyor.

İktidardaki Yönelim ve Birlik Koalisyonu’nun (CIU) büyük ortağı Katalonya Demokratik Yönelimi (CDC) lideri Artur Mas, bağımsızlıktan yana partilerin çoğunluğu elde etmesi halinde dahi tek taraflı bağımsızlık ilanının söz konusu olmayacağını söyledi. Mas verdiği demeçlerde, seçimlerden çıkacak sonucu anayasal açıdan bağlayıcı bir referandum yapılmasının zemini olarak kullanma niyetinde olduğunun ipuçlarını verdi.