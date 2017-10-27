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Dünya
Deutsche Welle

Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya'nın özerkliğini feshetme tehdidi karşısında geri adım atmayan Katalonya'da parlamento tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.

27 Ekim 2017 20:14

Katalan parlamentosunda Cuma günü yapılan oylama sonucunda İspanya'dan bağımsızlık kararı kabul edildi. Bağımsızlık ilanının ardından on binlerce kişi Katalonya Parlamentosu önünde toplanarak bağımsızlık ilanını kutlamaya başladı. Katalanlar parlamento dışında kurulan ekranlarda da oylamayı takip etti.

İspanya Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya'dan gelen haberden iki dakika sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Rajoy "Bütün İspanyolları sakin olmaya davet ediyorum. Katalonya'daki meşruiyeti hukukun üstünlüğü belirleyecektir" diye yazdı.

İspanya Senotosu'nun bugün Katalonya'nın geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyordu. Senato anayasanın 155'nci maddesi uyarında Katalonya'daki hükümeti feshetmeyi oylayacaktı.

İki taraf arasında krize neden olan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümeti anayasanın söz konusu maddesini işletme kararı almıştı.

155'inci madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor. Madde uyarınca Madrid yönetimi Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının kontrolünü de devralma yetkisine sahip.

Reuters/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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