Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Katalan parlamentosunda Cuma günü yapılan oylama sonucunda İspanya'dan bağımsızlık kararı kabul edildi. Bağımsızlık ilanının ardından on binlerce kişi Katalonya Parlamentosu önünde toplanarak bağımsızlık ilanını kutlamaya başladı. Katalanlar parlamento dışında kurulan ekranlarda da oylamayı takip etti.

İspanya Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya'dan gelen haberden iki dakika sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. Rajoy "Bütün İspanyolları sakin olmaya davet ediyorum. Katalonya'daki meşruiyeti hukukun üstünlüğü belirleyecektir" diye yazdı.

İspanya Senotosu'nun bugün Katalonya'nın geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyordu. Senato anayasanın 155'nci maddesi uyarında Katalonya'daki hükümeti feshetmeyi oylayacaktı.

İki taraf arasında krize neden olan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümeti anayasanın söz konusu maddesini işletme kararı almıştı.

155'inci madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor. Madde uyarınca Madrid yönetimi Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının kontrolünü de devralma yetkisine sahip.

Reuters/GY/HS

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