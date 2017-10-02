Katalonya referandumunda bağımsızlığa "yüzde 90 evet"

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - İspanya\'nın Katalonya Özerk Bölgesi\'nde düzenlenen referandumda, halkın yüzde 90\'ı bağımsızlığa \"evet\" dedi.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, aldıkları sonucun kendilerine \"bağımsız bir devlet kurma hakkı\" verdiğini açıkladı.

Puigdemont, televizyonlardan yayınlanan açıklamasında, \"Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkını kazandı. Halkımızın egemenliğini somutlaştıran referandum sonuçlarını kısa süre içinde Katalan parlamentosuna yollayacağız\" dedi.

Katalonya\'daki katılım oranı yüzde 42.3 olan referandumunda kullanılan 2.3 milyon geçerli oyun yüzde 90\'ı \"bağımsızlığa evet\" ve yüzde 7.87\'si de \"hayır\" dedi.

İspanyol polisinin engelemeye çalıştığı Katalonya\'da birçok seçim merkezi kapatıldı, sandıklara el konuldu. Bazı seçim merkezlerinde oy kullanmak için kuyruğa giren seçmenler, zorla dağıtıldı.

İspanyol polisinin plastik mermi kullandığı olaylarda yüzlerce kişi yaralandı.