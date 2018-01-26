Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, eski başkan Carles Puigdemont'un yeniden göreve gelmesi için yapılacak oylamayı gündemine alırken, merkezi hükümet, Danıştayın "engel yok" kararına rağmen bunu durdurmak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayı kararlaştırdı.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent imzasıyla yayımlanan gündeme göre, 30 Ocak Salı günü saat 15.00'te, başkanlık için aday gösterilen Puigdemont hakkında güven oylaması yapılacak.

Gündeme ilişkin metinde, Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda şahsen bulacağı ya da video konferans yoluyla bağlanarak yemin edeceği konusunda ifade yer almadı.

Öte yandan, hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığını yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine merkezi hükümet Puigdemont hakkındaki güven oylamasını durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Yerel basın, başvurunun bugün yapılmasının beklediğini yazdı.

Ne olmuştu?

1 Ekim'de İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun merkezi hükümet tarafından yasa dışı ilan edilmesi iplerin iyice gerilmesine yol açmıştı.

Referandumda yüzde 43 katılımla yüzde 90 oranında bağımsızlığın sandıktan çıkması hem Katalonya'yı hem de İspanya'yı ikiye böldü.

Katalonya hükümetinin bağımsızlık ilan etme yolunda adım atması üzerine Madrid anayasayı devreye soktu ve Katalan yönetimini dağıttı.

21 Aralık'ta düzenlenecek yerel seçimlerin kararı alındı. Kimi Katalan aktivistler ve siyasetçiler ise tutuklandı. Ayrılıkçı bir siyaset güttükleri sebebiyle İspanya yargısının yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont ise Belçika'ya gitti.

Seçimdeki zaferlerinin ardından yerel parlamentodaki koltuğunu geri kazanan Puigdemont partsinin tek başkan adayı.

Ancak Puigdemont bölgeyi Brüksel'den Facebook, Skype ve diğer sosyal medya ve iletişim servislerinin video bağlantıları ile yönetebileceğini belirtiyor. İspanyol basınındaki muhalifleri ise Puigdemont'a bu isteği nedeniyle 'Hologram Başkan' lakabını takmış durumda.

Madrid uzaktan yönetmeye karşı çıkıyor

Madrid hükümeti ise Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye başlaması halinde konuyu mahkemeye götüreceği ve özerk bölgenin kontrolünü eline alacağı uyarısını yapıyor.