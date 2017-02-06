Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski başkanı yargıç karşısında

Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski başkanı Artur Mas, 2014 yılında düzenlenen gayri resmi bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanıyor.

Savcılar, "ağır sivil itaatsizlikle" suçladıkları Mas'ın 10 yıl kamu görevlerinden men edilmesini istiyor.

İspanya'da ilk kez geçmişte Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkanlığını yapmış bir siyasetçi yargıç karşısına çıkıyor.

Artur Mas, davada iki çalışma arkadaşıyla birlikte yargılanıyor.

Mas'ı destekleyen binlerce kişi bugünkü ilk duruşma öncesi Barcelona Adliyesi önünde toplandı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin üyeleri Katalan ulusal marşını söyledi.

Adliye dışında toplananlar bağımsızlık yanlısı sloganlar attı.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'da üç yıl önce yapılan referandumun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Dava bağımsızlık yanlıları tarafından kampanyalarını canlandırmak için kullanılıyor.

Katalan hükümeti de Eylül ayında yeni bir referandum yapmayı vadetti.

9 Kasım 2014'te İspanya hükümetinin şiddetli karşı çıkışlarına rağmen yapılan referandumuna katılanların yüzde 80'i bağımsızlığa destek vermişti. Ancak referanduma Katalonya'daki 5 milyon 400 bin seçmenden sadece yaklaşık 2 milyonu katılmıştı.

Katalonya, İspanya'nın en zengin ve sanayileşmiş bölgelerinden biri. Orta çağlara kadar giden tarihi, ayrı dili ve kültürüyle bölge halkının önemli bir kısmı kendisini İspanya'nın geri kalanından ayrı bir ulus olarak görüyor.